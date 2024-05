Ministério Público de Mato Grosso adere ao Movimento Maio Amarelo

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso aderiu ao Movimento Maio Amarelo, que este ano chama a atenção da sociedade sobre a responsabilidade de cada um para a construção de uma cultura de paz no trânsito. Além da adesão à campanha nacional, a instituição também incluiu o tema no projeto “Diálogos com a Sociedade” para voltar a debater o assunto durante o mês de julho. A temática será tratada em material publicitário, peças virtuais para redes digitais/sociais e entrevistas jornalísticas.

