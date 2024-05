Ministério Público participa do 6º Ciclo de Formação do UNICEF Parceiro estratégico do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso participou...

Alto contraste

A+

A-

Parceiro estratégico do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso participou nesta terça-feira (30) do 6º ciclo de formação do Selo Unicef em Mato Grosso. Com o tema “Avaliando Conquistas e Identificando Desafios”, o encontro reuniu representantes do Comitê Estadual, secretários municipais de Assistência Social, técnicos e gestores das equipes dos 58 municípios do Estado inscritos nesta edição do Selo UNICEF. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Pontes e Lacerda terá que revisar e atualizar plano diretor

• Ministério Público participa do 6º Ciclo de Formação do UNICEF

• Porto Alegre fecha comportas de segurança para evitar inundação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.