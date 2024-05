Mohammad Mokhber: O Novo Presidente do Irã A confirmação da morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, nesta segunda-feira (20), após um acidente envolvendo um helicóptero...

Mohammad Mokhber

A confirmação da morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, nesta segunda-feira (20), após um acidente envolvendo um helicóptero do comboio presidencial que sobrevoava uma área na fronteira com o Azerbaijão, instaura Mohammad Mokhber, até então primeiro vice-presidente, com a responsabilidade de liderar a nação até que ocorra uma nova eleição, como divulgado pelo "New York Times".

