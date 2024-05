MPMT articula ações para recuperação do Centro Histórico de Cuiabá Com o objetivo de traçar estratégias para a recuperação dos imóveis do Centro Histórico de Cuiabá, a 29ª Promotoria de Justiça Cível...

Alto contraste

A+

A-

Com o objetivo de traçar estratégias para a recuperação dos imóveis do Centro Histórico de Cuiabá, a 29ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá promoveu uma reunião na tarde desta sexta-feira (17), na sede das Promotorias de Justiça da Capital. Participaram das discussões representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU-MT), do Instituto Cidade Legal (ICL) e da Associação de Cultura Muxirum Cuiabano. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Torta de pão com frango

• MPMT articula ações para recuperação do Centro Histórico de Cuiabá

• Saúde do ator Tony Ramos é estável, diz boletim do Hospital Samaritano

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.