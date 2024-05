MPMT inaugura nova sede em Nobres nesta sexta-feira (17)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso inaugura nesta sexta-feira (17), às 10h, a nova sede das Promotorias de Justiça de Nobres (a 123 km de Cuiabá). O novo prédio receberá o nome do procurador de Justiça Egydio de Souza Neves, falecido em março de 2022, aos 85 anos de idade. A construção do novo prédio representou um investimento total de R$ 1.300.051,65.

