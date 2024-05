MT apresenta em evento no Paraná ações desenvolvidas nas escolas na área de tecnologia

As boas práticas da Política de Tecnologia no Ambiente Escolar, implantadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) em 2019, foram abordadas no primeiro encontro presencial do Grupo de Trabalho (GT) de Tecnologia do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), que começou nessa quarta-feira (15.05) e segue até esta sexta-feira (17.05), em Foz do Iguaçu (PR).

