Mulheres em destaque: Ministra destaca iniciativas de combate à violência em Cuiabá

A Casa da Mulher Brasileira, o Espaço de Acolhimento já implementado há quase quatro anos, e a futura instalação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, assim como o pagamento de um salário mínimo a cada órfão do feminicídio, são algumas das iniciativas da gestão Emanuel Pinheiro foram destacadas, nesta segunda-feira (15), pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. A autoridade federal realizou uma vistoria técnica na área onde será construída a Casa da Mulher Brasileira ao lado do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e da primeira-dama, Márcia Pinheiro.

