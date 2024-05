Município entrega projetos arquitetônicos aos beneficiários do Habitacional Sonho Meu

Após assinatura dos contratos e entrega de lotes aos beneficiários da 1ª etapa do "Habitacional Sonho Meu", projeto que faz parte do programa municipal "Ser Luverdense Habitação", em 3 de maio de 2024, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde realizou, nesta quarta-feira (15), a retirada da via de contrato assinada com o projeto arquitetônico impresso e demais documentações referentes à construção, como Alvará e projetos complementares.

