Museu Nacional recebe doação histórica de mais de mil peças O acervo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que está sendo reconstituído depois do incêndio de...

Alto contraste

A+

A-

O acervo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que está sendo reconstituído depois do incêndio de 2018, ganhou 1.104 peças doadas pelo grupo suíço-alemão Interprospekt, da família do colecionador Burkart Pohl. A doação foi feita por meio de uma parceria com o Instituto Inclusartiz, presidido pela ativista cultural argentina radicada no Brasil Frances Reynolds e o Museu Nacional. Todas as peças já estão guardadas em instalações do espaço cultural. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão adia votação da proposta de liberação de emendas individuais

• Museu Nacional recebe doação de mais de mil peças

• Pacheco pede união, e senadores prestam solidariedade ao povo do RS

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.