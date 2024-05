Mutirão de Limpeza no Bairro Jamil Nadaf: Descarte de Materiais Inservíveis Os moradores do bairro Jamil Nadaf receberão nesta sexta-feira (10) mais uma edição do mutirão de limpeza da Capital. A iniciativa...

Momento MT|Do R7 10/05/2024 - 18h33 (Atualizado em 10/05/2024 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share