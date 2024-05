Novas regras para o Seguro Obrigatório em 2025 ![CDATA[ O pagamento de indenização por invalidez ou morte a pedestres e motoristas voltará a ser feito no país com a criação do...

Alto contraste

A+

A-

![CDATA[ O pagamento de indenização por invalidez ou morte a pedestres e motoristas voltará a ser feito no país com a criação do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). A taxa que viabilizará o serviço começará a ser cobrada em 2025 dos proprietários de veículos automotores. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Condutas vedadas são apresentadas em reunião com vereadores em Colniza

• Seguro obrigatório voltará a ser pago em 2025

• Torta de morango

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record. ]]>