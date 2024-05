Novidades na Mesa Diretora do CMDCA de Sorriso O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Sorriso tem uma nova mesa diretora. De acordo com a publicação...

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Sorriso tem uma nova mesa diretora. De acordo com a publicação do dia 7 de maio, do Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso (AMM), Leidmara de Oliveira Gomes é a nova presidente e Katieli Ketlen de Oliveira Araújo é a vice-presidente. Elas irão atuar por um período de dois anos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



