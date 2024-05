Novo Espaço de Acolhimento da Mulher em Cuiabá registra dois atendimentos em 48 horas

A segunda unidade do Espaço de Acolhimento da Mulher, recém-inaugurada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Verdão, registrou o número de dois atendimentos nas primeiras 48 horas de implantação. O funcionamento do segundo Espaço de Acolhimento foi realizado na terça-feira (30) pela primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.