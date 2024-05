Novos semáforos melhoram segurança viária em Lucas do Rio Verde ![CDATA[ Pedestres e condutores de Lucas do Rio Verde já estão transitando de maneira mais segura no cruzamento da Avenida Pará com...

Pedestres e condutores de Lucas do Rio Verde já estão transitando de maneira mais segura no cruzamento da Avenida Pará com a Tocantins. Desde esta quarta-feira (15), o local passou a contar com um novo conjunto semafórico que vai melhorar a segurança viária.

