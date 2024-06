Núcleo de Pesquisas Científicas da Sesp promove discussões sobre saúde e performance dos servidores

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) realizou nesta sexta-feira (21.06) o 9º encontro do Grupo de Estudos do Núcleo de Pesquisas Científicas, na Escola dos Servidores do Poder Judiciário. O evento trouxe discussões sobre o monitoramento da saúde e da performance dos trabalhadores da segurança pública.

