O impacto do programa Criança Feliz na vida das famílias cuiabanas

“Consegui fazer a laqueadura após ter participado de uma live promovida pelo Criança Feliz, que passou todas as orientações necessárias para que eu pudesse realizar o procedimento. Estávamos em meio à pandemia e estava grávida do Theo, que hoje está com um ano e nove meses”, relata Naiara Silva, 28 anos, mãe de cinco filhos. Uma menina com doze anos, outra com nove, seis e três anos. A família da dona de casa, moradora do bairro Santa Izabel, é atendida pelo programa Criança Feliz, oferecido pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, na unidade do Centro de Referência de Assistência Social do Jardim Araçá, tendo como grande incentivadora a primeira-dama Márcia Pinheiro. Com a atividade proposta pelo Criança Feliz, Naiara conseguiu fazer um melhor planejamento familiar. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



