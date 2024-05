Obra do Laboratório Central: Estrutura moderna para atender a população

Iniciadas em janeiro de 2022, as obras de construção da nova sede do Laboratório Central do Estado de Mato Grosso (Lacen-MT) estão na reta final. A unidade, que é gerida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), contará com uma estrutura de aproximadamente 2.500 metros quadrados, construída em anexo ao Hospital Central do Estado, localizado no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.