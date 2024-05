Obras do Sistema Socioeducativo: Investimentos e Prioridades

Alto contraste

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Augusto de Camargo Roveri, informou que a doação dos terrenos para a construção das unidades já está formalizada e que a previsão é de que cada obra represente um investimento aproximado de R$ 16 milhões. Contudo, que não há recursos para realizar as duas ainda este ano. Disse ainda que em Cáceres já existe efetivo de agentes do sistema socioeducativo e que, por isso, a ideia é priorizar o início dessa obra para o segundo semestre de 2024. Assim, a construção de Tangará da Serra ficaria para o início de 2025. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



