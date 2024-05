Onda de calor atinge 45 municípios de Mato Grosso

A Defesa Civil de Mato Grosso alerta que a onda de calor que atinge o Estado desde o último fim de semana deve se estender até o próximo sábado (04.05). A atualização do alerta foi emitida nesta quinta-feira (02), com base na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.