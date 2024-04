Operação Amazônia: Fiscalização da Sema apreende madeira e trator usado para desmatamento ilegal em Marcelândia

A Diretoria de Unidade Desconcentrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em Guarantã do Norte, em parceria com Polícia Judiciária Civil, apreendeu madeira oriunda de desmatamento ilegal e um trator de lâmina na região de Analândia do Norte, distrito de Marcelândia.

