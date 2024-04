Operação Catfish: Gaeco de MT cumpre ordens judiciais em apoio à operação do Amapá

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, deflagrou nesta quarta-feira (17), a Operação Catifish, em apoio ao Gaeco do Ministério Público do Estado do Amapá. Dez mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos para cumprimento em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.