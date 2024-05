Operação Lei Seca em Lucas do Rio Verde: Prefeitura intensifica ações de segurança no trânsito Na noite desta sexta-feira (17), a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com as forças de segurança municipal realizaram a...

Momento MT|Do R7 18/05/2024 - 15h48 (Atualizado em 18/05/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share