Operação policial resulta na prisão de traficantes em Alto Araguaia

Três pessoas, envolvidas com tráfico de drogas no município de Alto Araguaia (415 km ao sul de Cuiabá), foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (09.05), no município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.