Operação Ronuro: Polícia Civil apreende caminhão com madeira ilegal e indicia três por crime ambiental

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), deflagrou a terceira fase da Operação Ronuro na cidade de Feliz Natal, com o objetivo de combater a extração de madeira ilegal da Reserva Estação Ecológica Rio Ronuro. A ação resultou na prisão e indiciamento de três pessoas por crime ambiental, além da apreensão de um caminhão carregado com toras de madeira.

