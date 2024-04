Outono: descubra por que é a época ideal para procedimentos estéticos Com a chegada do outono, é hora de fazer algumas mudanças na rotina de cuidados com a pele. É nessa temporada de transição entre...

Outono: época ideal para determinados procedimentos estéticos, descubra porquê

Com a chegada do outono, é hora de fazer algumas mudanças na rotina de cuidados com a pele. É nessa temporada de transição entre o calor intenso do verão e o frio do inverno que muitos especialistas recomendam aproveitar para realizar procedimentos estéticos. A especialista em estética, Tabata Maffini, explica que, no outono e no inverno, é possível investir em tratamentos mais 'agressivos'. “Nessas estações, a exposição ao sol é reduzida, diminuindo o risco de complicações após o procedimento. A nanostria, procedimento que deixa as estrias quase invisíveis, é um dos procedimentos mais indicados para essa época do ano”, diz.

