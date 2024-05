Pacientes com HIV e hepatites têm acesso facilitado a tratamento no RS - Saúde em destaque O Ministério da Saúde publicou nesta sexta-feira (10) uma nota com a qual remove as barreiras de acesso aos antivirais durante a...

O Ministério da Saúde publicou nesta sexta-feira (10) uma nota com a qual remove as barreiras de acesso aos antivirais durante a vigência da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. A medida permite que os pacientes tenham acesso ao tratamento, mesmo se estiverem fora do estado, com receita médica sem data de validade ou com a validade vencida e sem a exigência de exames de carga viral. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



