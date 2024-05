Palco de comício no México desaba após ventania e deixa 9 mortos Um palco de um comício de campanha desabou no México na quarta-feira (22), deixando nove pessoas mortas e um dos candidatos à presidência...

Alto contraste

A+

A-

Rajadas de vento derrubaram o palco

Um palco de um comício de campanha desabou no México na quarta-feira (22), deixando nove pessoas mortas e um dos candidatos à presidência do país ferido. Ele foi levado ao hospital. O caso aconteceu na cidade de San Pedro Garza García, no nordeste do país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão debate impactos sociais da reforma tributária

• Começa nesta quinta-feira consulta ao lote de restituição do IRPF

• Palco de comício no México desaba após ventania e deixa 9 mortos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.