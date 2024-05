Palestra imperdível sobre Avanços na Apicultura em Lucas do Rio Verde

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o Sindicato Rural e Senar, realizará no dia 23 de maio, uma palestra com o tema: Avanços na Apicultura. O encontro é para apicultores, estudantes da área e demais interessados.

