Palestra revela os segredos do narcisista

"Narcisistas e suas ferramentas de ação” é o tema da edição dos Colóquios Ministeriais que será realizada nesta terça-feira (14), no horário das 14h30 às 16h30, de forma híbrida: online, pela plataforma Teams, e presencial, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no Centro Político e Administrativo (CPA), em Cuiabá. A qualificação é uma iniciativa do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, em parceria com o Centro de Apoio Operacional (CAO) Estudos de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Gênero Feminino.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.