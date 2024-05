Palmeiras domina Real Brasília e Amanda Gutierres se destaca no Campeonato Brasileiro Feminino O Palmeiras entrou em campo na manhã desta quarta-feira (1º) e venceu o Real Brasília por 3 a 1, no Estádio Jayme Cintra, em partida...

PALMEIRAS X REAL BRASILIA – BRASILEIRO FEMININO A1 2024 Imagem da partida entre Palmeiras e Real Brasília (Jhony Inacio Da Silva)

O Palmeiras entrou em campo na manhã desta quarta-feira (1º) e venceu o Real Brasília por 3 a 1, no Estádio Jayme Cintra, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A atacante Amanda Gutierres (duas vezes) e a meia Lais Estevam balançaram as redes.

