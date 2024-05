Palmeiras faz história e goleia o Santos por 6 a 0 no Brasileirão Feminino

O Palmeiras fez história no Estádio Doutor Jayme Cintra ao vencer o Santos por 6 a 0, este sábado (11.05), no clássico válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Com essa goleada, as palestrinas alcançaram a maior vitória sobre o Alvinegro Praiano no futebol feminino.

