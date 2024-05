Palmeiras goleia Liverpool e mostra força na Libertadores Em uma noite memorável para o futebol brasileiro, o Palmeiras não tomou conhecimento do Liverpool do Uruguai e aplicou uma goleada...

(CESAR GRECO)

Em uma noite memorável para o futebol brasileiro, o Palmeiras não tomou conhecimento do Liverpool do Uruguai e aplicou uma goleada de 5 a 0, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. O confronto, que ocorreu nesta quinta-feira, no estádio do Monumental , em Montevidéu, foi marcado pelo domínio alviverde, que mesmo sem apresentar um futebol vistoso no primeiro tempo, soube controlar o ritmo da partida e garantir uma vitória expressiva.

