Paranatinga se transforma com novo corredor logístico ligando várias cidades

Com um investimento de R$ 30 milhões, o Governo de Mato Grosso pavimentou um trecho de 10 quilômetros na MT-130, em Paranatinga, eliminando a poeira que assolava o perímetro urbano devido ao trânsito intenso de caminhões. A nova via permite que os veículos de carga contornem a cidade, aliviando as ruas internas e oferecendo uma rota mais rápida para os motoristas.

