Parceria entre Sanear e Energisa traz Usina Solar Fotovoltaica para Rondonópolis

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) e a Energisa estão unindo forças em prol do meio ambiente e da eficiência energética. Em reunião realizada nesta semana com representantes da autarquia, o gerente da Energisa em Rondonópolis, Cristiano Lima Tomáz Silva, confirmou a parceria para a construção de uma usina solar fotovoltaica no município, com capacidade para 80.000 wp (watts-pico).

