Participe da Agenda do Meio Ambiente 2024 em Sorriso

Com o foco em debater soluções ambientais sustentáveis, a Prefeitura de Sorriso e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) deram o start à Agenda do Meio Ambiente 2024. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcXmh4QTLlFIG3c6bwgrmBwz1zdLGV8aMVzo4y_KvQ45M8pg/viewform?pli=1. A inscrição é gratuita e gera certificado digital.

