Participe do sorteio da campanha Emplaca Lucas em maio

Proprietários de veículos que receberem o primeiro emplacamento ou que foram transferidos para o município de Lucas do Rio Verde, de março de 2023 a março deste ano, podem participar do segundo sorteio da campanha Emplaca Lucas. O montante de R$ 20 mil será distribuído em 10 prêmios no mês de maio.

