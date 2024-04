Participe dos Jogos Escolares e Estudantis em Mato Grosso! A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) está com inscrições abertas para as etapas regionais dos Jogos Escolares...

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) está com inscrições abertas para as etapas regionais dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses. Os prazos para inscrição variam de acordo com as datas de cada fase regional. As primeiras disputas ocorrem nas regiões Centro-Norte e Oeste, de 26 de abril a 1º de maio, e as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (19.04).

