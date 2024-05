Partidas acirradas marcam encerramento de campeonato de futsal em Lucas do Rio Verde

De sexta-feira a domingo (17 a 19) foram realizadas as partidas das finais da 12ª Copa Binotti/Sicredi de Futsal. A competição teve início em março e contou com a participação de 126 equipes, somando mais de 1.700 atletas. O evento foi promovido pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e patrocinadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.