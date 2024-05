Pensar Agro estreia em rede nacional com sucesso no Canal Agroplus O Podcast Pensar Agro agora alcança todo o país por meio do Canal Agroplus, um novo canal de televisão nacional dedicado ao agronegócio...

O Podcast Pensar Agro agora alcança todo o país por meio do Canal Agroplus, um novo canal de televisão nacional dedicado ao agronegócio que estreou na Pay-TV em dezembro do ano passado e vem alcançando grande sucesso. Com uma vasta programação que inclui jornalismo, informação e entretenimento, o canal mostra inovações tecnologias, além da opinião com a participação de especialistas, em entrevistas exclusivas e tudo o que há de mais importante para o mundo agro. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



