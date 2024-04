Plano EducAção 10 Anos é destaque na Bett Brasil

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) apresentou a educadores brasileiros e sul-americanos o Plano EducAção 10 Anos, durante a Bett Brasil, realizada de 23 a 26 de abril, na Expo Center Norte, em São Paulo. O tema central deste ano foi “Inovação com propósito: Educação em Diálogo com as Transformações Sociais”.

