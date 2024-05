PM apreende quase R$ 2 mil e prende trio por tráfico de entorpecentes em Primavera do Leste

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam em flagrante um casal e apreenderam um adolescente de 16 anos, nesta terça-feira (07.05), suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Centro Leste, no município de Primavera do Leste (234 km de Cuiabá). Ao todo, 48 porções de substância análogas à maconha, pasta base de cocaína, dois celulares e R$ 1,9 mil em espécie foram recolhidas pelos militares.

