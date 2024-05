PM prende foragido da Justiça na Arena Pantanal durante partida de futebol

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (15.05) um homem com mandado de prisão em aberto, durante a partida entre Cuiabá e Deportivo Garcilaso, pela Copa Sul-Americana, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O homem foi identificado por meio de câmeras de reconhecimento facial instaladas nas entradas do estádio, que atuam em conjunto com as câmeras do Vigia Mais MT.

