PM prende foragido da PCE suspeito por sequestro e porte de arma de fogo

Policiais militares da 8ª Companhia Independente prenderam, na manhã desta segunda-feira (15.04), dois homens suspeitos por sequestro, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim Campo Verde 3, no município de Campo Verde (136 km de Cuiabá). Um dos suspeitos estava foragido da Penitenciária Central do Estado (PCE) desde de outubro de 2023.

