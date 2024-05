PM recebe homenagem por trabalho no combate à violência contra a mulher

A tenente-coronel da Polícia Militar, Emirella Perpétua Souza Martins esteve na Câmara de Cuiabá na sessão de quinta-feira (09.05) e falou sobre o trabalho realizado na Polícia Militar com a Patrulha Maria da Penha no combate à violência doméstica. Ela foi convidada pelo vereador Fellipe Corrêa (PL), que entregou a ela o Título de Ordem de Mérito Legislativo, a mais alta honraria do Legislativo cuiabano.

