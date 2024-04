PMs em curso de formação para Cavalaria em Lucas do Rio Verde

Um grande reforço na segurança pública para os luverdenses está mais próximo. No dia 11 de abril, a PM/MT iniciou o Curso de Formação do Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria) em Lucas do Rio Verde. Depois de formados, os 11 policiais em treinamento irão compor a tropa especializada da PM/MT que atuará, de forma definitiva, no município.

