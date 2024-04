Polícia age rápido e prende suspeito de estupro contra irmãs de 5 anos

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, na madrugada desta quarta-feira (17.04), suspeito por estupro de vulnerável contra duas irmãs de apenas cinco anos, no bairro Jardim Liberdade, no município de Rondonópolis (220 km de Cuiabá). O homem seria o namorado da mãe das vítimas.

