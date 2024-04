Polícia Civil desmantela esquema de tráfico de drogas sintéticas na modalidade rateio

Alto contraste

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), deflagrou na manhã desta sexta-feira (26.04), a Operação Rateio, para cumprimento de 39 ordens judiciais, sendo 27 mandados de busca e apreensão domiciliar e 12 ordens de bloqueio de contas bancárias, com alvo especialmente em traficantes de drogas na modalidade de rateio, que atuavam na região metropolitana. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



