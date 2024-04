Polícia Civil investiga morte de bebê em creche particular de VG

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa recebeu nesta quinta-feira (25.04) o resultado do laudo de necropsia elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso que apontou que a morte do bebê de cinco meses, que estava em uma creche particular de Várzea Grande, ocorreu por traumatismo cranioencefálico.

