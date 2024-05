Polícia Militar age rápido e evita tentativa de homicídio

![CDATA[

Policiais militares do 6º Batalhão impediram, na madrugada desta sexta-feira (17.05), uma tentativa de sequestro e homicídio contra uma jovem, de 18 anos, no bairro Residencial Vila Real, no município de Cáceres. Na ação, cinco adolescentes, entre 14 e 17 anos, foram apreendidos e três pessoas, de 18 a 20 anos, foram presas por suspeita de formação de quadrilha e desobediência.

