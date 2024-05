Polícia Militar age rápido e prende jovem por tráfico e associação criminosa

Um jovem de 19 anos foi preso, na noite desta quarta-feira (22.05), por policiais militares do 11º Batalhão, suspeito por associação criminosa e tráfico de drogas, no bairro Jardim São Paulo, no município de Sinop (480 km de Cuiabá). As equipes apreenderam um simulacro de arma de fogo, um tablete de maconha e outras oito porções de maconha, uma porção de skank, pasta base, três pepelotes de cocaína, além de três balanças e uma máquina de cartão.

